Deel dit artikel:











Dode in Doesburg is man van 18; geen misdrijf Foto: Omroep Gelderland

DOESBURG - De dode die zaterdagavond is aangetroffen in een woning aan de Geerhuizen in Doesburg is een jongeman van 18. Dat zeggen buurtbewoners. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf.

Het lichaam werd volgens een woordvoerder van de politie zaterdag rond 21.30 uur aangetroffen. Uit onderzoek is gebleken dat de jongeman niet door een misdrijf om het leven is gekomen. Zie ook: Dode in woning; politie doet onderzoek Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl