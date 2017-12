Deel dit artikel:











Zwembad Arnhem voor het eerst weer helemaal open na vondst asbest

ARNHEM - Zwembad Valkenhuizen in Arnhem is dit weekeinde voor het eerst weer voor alle publiek geopend. Het bad was ruim 2,5 maand dicht vanwege de vondst van asbest.

Het zwembad werd in september preventief gesloten nadat het asbest werd gevonden. Dat gebeurde tijdens een onderzoek dat vooruitliep op de toekomstige sloop van het bad. Zwemmen voor 1 euro De asbestsanering is nu klaar. Om de heropening te vieren, mogen bezoekers deze zondag voor 1 euro komen zwemmen. Overigens konden verenigingen en sportstudenten al enkele weken weer zwemmen in een deel van het bad. Tijdens de sanering zijn de plafonds boven de kleed- en doucheruimten vervangen en is de kankerverwekkende stof erboven verwijderd. Ook is het plafond boven het instructiebad verwijderd en is de ruimte helemaal schoongemaakt. De tekst gaat verder onder de video. Eind 2019 nieuw zwembad Boven het zwembad is geen nieuw plafond teruggeplaatst omdat het zwembad nog maar twee jaar open is. De oplevering van het nieuwe zwembad staat gepland voor eind 2019. Het zwembad wordt dan één geheel met de sporthallen van Valkenhuizen. De afgelopen 2,5 maand zijn zoveel mogelijk activiteiten verplaatst naar zwembad De Grote Koppel in Arnhem-Zuid. Zo kregen alle kinderen die zwemles hebben in Valkenhuizen daar tijdelijk les. Zie ook: Zwembad Valkenhuizen weer deels open na asbestvondst

