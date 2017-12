Laatste dag voor Americahal door komst megabouwmarkt

APELDOORN - Na dertig jaar vol evenementen valt vandaag het doek voor de Americahal in Apeldoorn. Er waren concerten van UB40 en Ilse de Lange, er werden tijdelijk vluchtelingen opgevangen en er vonden vlooienmarkten plaats. De evenementenlocatie moet nu plaatsmaken voor bouwmarkt Hornbach.

In de loop van 2019 zou die nieuwe bouwmarkt haar deuren moeten openen. En dus is er geen plaats meer voor de huidige evenementen. De vestigingsmanager van de Americahal, Toni Denneboom, betreurt de gang van zaken. 'Dit is echt jammer', benadrukt hij.

'Het is de enige evenementenhal in Apeldoorn en er is echt markt voor. Nu moeten beurzen en dergelijke uitwijken naar onder anderen Omnisport. Maar daar gaat sport altijd voor. Nu gaan we naar een andere sporthal. Maar dat betekent dat de vlooienmarkt stukken kleiner wordt', aldus Denneboom.

Om 16.00 uur zondagmiddag is het echt afgelopen. De hal wordt op korte termijn gesloopt, zodat de nieuwe bouwmarkt uit de grond gestampt kan worden. Wethouder Detlev Cziesso noemde de komst van Hornbach eerder nog een goede zaak voor de werkgelegenheid.

Al zes bouwmarkten

De klusgigant gaat de concurrentie aan met twee Gamma's, twee Karwei's, een Praxis en een Kluswijs. Die zes bouwmarkten zitten al in de stad.