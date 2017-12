Deel dit artikel:











Politie stuit op wietkwekerij na melding inbraak Foto: Archief Omroep Gelderland

ZUTPHEN - De politie is in de nacht van vrijdag op zaterdag gestuit op een hennepkwekerij in Zutphen. Dit gebeurde na een melding van een mogelijke woninginbraak aan de Brucknerstraat.

Volgens de politie zouden drie mannen een deur hebben opengebroken en vervolgens zijn weggelopen. Gewaarschuwde politiemensen kwamen tegen 1.30 uur met meerdere eenheden op de melding af, maar vonden niemand. Wel troffen ze in de flatwoning een hennepkwekerij aan. Het ging om een kleine kwekerij met tientallen planten. De planten en andere spullen in de kwekerij zijn meegenomen voor onderzoek en om daarna te worden vernietigd. Mogelijk is de stroom in de woning illegaal afgetapt. Van de drie mannen beschikt de politie over een summier signalement: ze zijn ongeveer 25 jaar, droegen donkere kleding, zwarte petten, twee van hen droegen zwarte handschoenen en derde witte. Getuigen worden verzocht zich te melden.