Borussia Dortmund stuurt Peter Bosz de laan uit

APELDOORN - Voetbaltrainer Peter Bosz (54) uit Apeldoorn is niet langer trainer van Borussia Dortmund. De club heeft de oud-oefenmeester van Ajax, AGOVV, De Graafschap en Vitesse de laan uitgestuurd.

De geplaagde ploeg in de Bundesliga verloor zaterdag van Werder Bremen (2-1). De ploeg heeft de laatste acht wedstrijden in de Duitse competitie niet gewonnen. In de Champions League behaalde 'BVB' maar twee punten in zes wedstrijden.

Bosz' ontslag hing al langer in de lucht.

De Apeldoorner, die ook als speler uitkwam voor De Graafschap en Vitesse, hield zaterdag na de nederlaag tegen Werder Bremen al rekening met zijn ontslag. 'De leiding is extreem rustig gebleven de laatste weken, ondanks de tegenvallende resultaten. Maar na zo'n reeks kan het bij een topclub zomaar afgelopen zijn. Dat weet iedere trainer.'

De club heeft de opvolger van Bosz vandaag al bekendgemaakt. Het is de Oostenrijker Peter Stöger, die vorige week bij 1. FC Köln werd ontslagen.