Snotteren tijdens kerst door hooikoorts

WAGENINGEN - Slecht nieuws voor mensen met een allergie voor de pollen van de hazelaar. Ondanks de sneeuw, bloeien de eerste hazelaars al. Rond kerst zullen dat er nog veel meer zijn en dat kan voor hooikoortsklachten zorgen, meldt de natuurkalender van de Wageningen Universiteit.

Dat de hazelaar vroeg in bloei staan, komt door het relatief zachte weer in oktober en november. Vroeger bloeiden de hazelaars rond 13 februari voor

het eerst, maar sinds 2001 ligt de piek eerder, rond 24 januari, aldus de initiatiefnemers van de kalender.

'Afgelopen donderdag was het zover en zagen we de eerste hazelaar in Ede vol in bloei staan', schrijven ze.

'In de hele struik hadden de eerste katjes zich zo ver gestrekt dat ze bungelden in de wind. Pollen kwamen er op het oog nog niet echt uit, maar door de harde wind waren de loszittende pollen al uit de katjes gevallen.'