Twee auto's uitgebrand in Arnhem-Zuid Foto: Roland Heitink

ARNHEM - Twee auto's zijn in de nacht van zaterdag op zondag uitgebrand in Arnhem. Dit gebeurde op een parkeerplaats aan de Adelstraat in de wijk Het Duifje in Arnhem-Zuid.

De brand werd rond 2.30 uur ontdekt, waarna de hulpdiensten werden gealarmeerd. De brandweer had het vuur snel geblust, maar kon niet verhinderen dat beide auto’s als verloren moeten worden beschouwd. Onderzoek moet uitwijzen wat de oorzaak van de brand is. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl