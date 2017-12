OPHEUSDEN - In Opheusden is zaterdagavond iemand gewond geraakt bij een ongeval. Volgens een videocorrespondent werd een voetganger geschept door een auto.

Bij het ongeval is ook een trauma-arts opgeroepen. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk