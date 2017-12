Deel dit artikel:











Dode in woning; politie doet onderzoek

DOESBURG - In een woning aan de Geerhuizen in Doesburg is zaterdagavond een overleden persoon aangetroffen. De politie onderzoekt de toedracht.

Het lichaam werd volgens een woordvoerder van de politie rond 21.30 uur aangetroffen. Over de identiteit kan de politie nog niets zeggen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl