Op pad of niet? Vijf autotips in winterse omstandigheden

'Het is behoorlijk druk, dat komt door de kou, maar ook door de neerslag. Auto's die niet wegkomen of die ingesneeuwd zijn', vertelt Roel Muskens van de ANWB. Een aantal tips om problemen te voorkomen:

1. Een dagje weg?

'De eerste tip is eigenlijk om alleen op pad te gaan als het echt nodig is, zo niet blijf dan thuis', vertelt Muskens. Dat is ook het advies dat de VerkeersInformatieDienst geeft. 'Als je plannen ver weg hebt, heroverweeg ze dan. Het ging zaterdag al heel vaak mis.'

2. Maak de auto echt goed sneeuwvrij

Een tweede tip is om de auto echt goed sneeuwvrij te maken. 'Als je dat niet doet en de ruitenwisser aanzet kan een zekering doorbranden. Maar ook de accu heeft moeite om die motor aan de gang te krijgen.' Ook het dak moet niet worden vergeten, stelt de ANWB op de site. 'Als het loskomt is dat gevaarlijk: voor jezelf en voor het andere verkeer.'

3. Neem een deken mee

Omdat het druk is bij de ANWB, kan het zijn dat je even moet wachten bij autopech. 'Dat komt natuurlijk nooit gelegen, maar zeker nu niet. Neem een dekentje mee. Zodat je geen kou hoeft te lijden als je autopech hebt', legt Muskens uit.

4. Geen handrem

Ook het tv-programma Radar heeft nog een tip: zet de auto niet op de handrem, die kan namelijk vast vriezen. Beter is om de auto in een versnelling te zetten.

5. Hoe kom ik weg?

En wegkomen uit de sneeuw? Probeer gas en koppeling goed te doseren. Een tip van de ANWB is om weg te rijden in de tweede versnelling, daardoor is de kans op doorslippen een stuk kleiner.