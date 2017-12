Extreem weer door veel sneeuw in Gelderland

ARNHEM - Het KNMI heeft voor zondag code oranje afgegeven vanwege extreem weer. Er wordt gewaarschuwd voor gladheid door sneeuw. In de regio Apeldoorn reden aanvankelijk geen bussen van Syntus, maar die zijn onderweg.

Zondagochtend trekt een gebied met flinke sneeuwval het land binnen, op veel plaatsen kan het langdurig sneeuwen. In de loop van de middag gaat de sneeuw over in regen.

Op de site van Buienradar.nl is de te verwachten neerslag te volgen.

Weerman Reinier van den Berg van MeteoGroup in Wageningen praat ons bij. Er valt veel sneeuw, zegt hij. 'maar voor je het weet gaat de neerslag vanmiddag over in regen'.

De sneeuw die in de regio valt, smelt vandaag nog, zegt Van den Berg.

Geen bussen in Apeldoorn

Vervoerder Syntus reed in eerste instantie in de regio Apeldoorn niet door het gevaar door gladheid en sneeuw, maar moederbedrijf Keolis meldde even na 9.30 uur op Twitter dat de bussen rijden.

De N344 op de Veluwe tussen Voorthuizen en Apeldoorn blijft voorlopig dicht voor het verkeer door ijs op de weg; dit is tussen de N302 en de weg naar Hoog Soeren.

De VerkeersInformatieDienst (VID) adviseert om plannen voor ver weg te heroverwegen. 'We zagen het vandaag al heel vaak misgaan.' Code oranje geldt tussen 10.00 uur en 17.00 uur, daarvoor en daarna is code geel van kracht.

Volgens Weeronline bereikt de sneeuwgrens rond 10.00 uur de lijn Amsterdam-Arnhem. In een uur tijd kan er wel zes centimeter vallen. De weerdienst schat dat Midden- en Oost-Nederland 10 tot 15 centimeter sneeuw krijgen.

Kans op sneeuwjacht

Er staat een matige tot vrij krachtige wind die blaast uit het zuidoosten. Sneeuw wordt door de straten geblazen en er kan lokaal sneeuwjacht optreden. De VID waarschuwt voor windstoten van 75 kilometer per uur.

Ook op het spoor zijn er aanpassingen aangekondigd vanwege het weer.

