Vitesse-brug geopend; maar Hertog gaat ervandoor Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - In Arnhem is zaterdagmiddag een Vitesse-brug geopend, de brug ligt over de nieuwe Sint-Jansbeek. Overigens ging niet alles zoals gepland, want Vitesse-arend Hertog zou een vlucht maken, maar hij ging er in het centrum van Arnhem vandoor.

De arend maakte een rondje en was een kwartier later weer terug. De brug werd geopend door Vitesse-icoon Theo Janssen. De vlucht van Hertog (op ongeveer 5 minuten). Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl