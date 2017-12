Navarone Foor: 'we hebben nu iedereen bij Vitesse hard nodig'

ARNHEM - Ondanks de 1-0 zege op Nice steekt Vitesse niet in zijn beste vorm. Zondag tegen Sparta jaagt de Arnhemse club op een driepunter om aansluiting te houden bij de subtop.

Van de laatste vijf wedstrijden in de eredivisie verloor Vitesse er liefst drie. Tegen PEC Zwolle bleef het thuis 0-0. ADO thuis werd nog wel gewonnen, maar tot een kwartier voor tijd kon de ploeg van trainer Fraser niet overtuigen. Vitesse, nu de nummer zeven, moet alle zeilen bijzetten om voor de winterstop weer aan te haken bij de top vijf. Daar mikt de club ook op aan het eind van dit seizoen.

Kwaliteiten weggezakt

Navarone Foor weet dat het al weken veel minder gaat met Vitesse. 'We moeten nu zorgen dat we niet gaan verslappen. De kwaliteiten die we hebben zijn wat weggezakt. Dat klopt. Tegen Sparta willen we dat recht zetten met een goede wedstrijd. De Europese wedstrijden zijn voorbij. Jammer dat het nu al eindigt. We hadden er meer uit kunnen halen.'

Geen excuus

De middenvelder uit de Betuwe verwacht zondag een lastige wedstrijd op het Kasteel. Waarschijnlijk onder zware omstandigheden met sneeuw en een stormachtige wind. Daarnaast is Sparta gewend aan het eigen kunstgras. 'Maar dat mag geen excuus zijn. Vooral deze moeten we winnen. De selectie van ons is misschien niet echt breed, maar de jonge jongens die tegen Nice speelden hebben het donderdag goed gedaan. We hebben iedereen in deze fase hard nodig.'

Concurrentie

Foor viel tegen de Fransen in na rust en speelde nog heel behoorlijk. 'Ik zorgde weer voor balans. Dat was wel doorslaggevend voor het team. De trainer had me nodig en dan ben ik direct klaar. Nee, het was geen probleem dat ik op de bank begon.' Foor weet dat vooral in zijn linie de concurrentie groot is. 'Altijd heb ik concurrentie gehad, het houdt me scherp. Af en toe is rust ook belangrijk hoewel je als sportman altijd wil spelen. Sparta volgt nu weer snel en dat moet ik er weer staan.'