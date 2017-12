Deel dit artikel:











Regionaal archief wint Gelderse Roos Foto: Omroep Gelderland

TIEL - De interactieve studiezaalwand van het Regionaal Archief Rivierenland in Tiel heeft de Gouden Gelderse Roos gewonnen. De publieksprijs is voor de restauratie van Villa Hartenstein van het Airbornemuseum in Oosterbeek.

De Gouden Gelderse Roos is een tweejaarlijkse onderscheiding voor erfgoedprojecten en activiteiten die de geschiedenis van Gelderland ondersteunen. In totaal deden 35 projecten mee aan de prijs, de winnaars winnen duizend euro en een onderscheiding. De prijs is zaterdagmiddag tijdens de viering van het 60-jarige jubileum van Erfgoed Gelderland uitgereikt.

