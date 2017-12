Mariënvelde wint Dorpshuis van het Jaar

MARIENVELDE - Dorpshuis Mariënvelde heeft de titel Dorpshuis van het Jaar gewonnen. Zes dorpshuizen gingen de afgelopen maanden met elkaar de strijd aan en dat was te zien bij Omroep Gelderland.

Aan de prijs is een cheque van 2.500 euro en een feest voor het hele dorp verbonden. 'Mariënvelde heeft met recht gewonnen. Ze hebben een zorgcorporatie opgezet, jongeren in het bestuur en de financiën zijn op orde. Bijzonder is ook dat het gebouw met het hele dorp samen is gebouwd', vertelt gedeputeerde Bea Schouten die tevens de juryvoorzitter van de competitie is.

In eerste instantie meldden 74 dorpshuizen zich voor de strijd aan, waarna zes dorpshuizen om de titel mochten vechten. Naast Mariënvelde waren dat dorpshuizen uit Horssen, Lobith, Rheden, Eefde en Beltrum.

Alle uitzendingen zijn hier terug te kijken.