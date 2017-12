Nijmegenaar draait gaskraan open en weer dicht

NIJMEGEN - Politie en brandweer zijn zaterdagmiddag op grote schaal uitgerukt voor een gasmelding aan het Knollenpad in Nijmegen.

Naar verluidt heeft een man in een woonhuis aan deze straat de gaskraan opengedraaid. Daarop werd door een buurtbewoner of passant, dat is niet duidelijk, 112 gebeld. Toen brandweer en politie ter plaatse kwamen bleek de gaskraan alweer te zijn dichtgedraaid.

Een ontruiming van omliggende panden bleek niet nodig. Bij metingen werden verwaarloosbare hoeveelheden gas gemeten, aldus de brandweer. De bewoner is meegenomen door de politie. Het is niet duidelijk of hij is aangehouden.