Deel dit artikel:











GelreDome in teken van Mega Piraten Festijn Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - In stadion GelreDome in Arnhem is vanavond het Mega Piraten Festijn. Het evenement is met ruim 30.000 verkochte kaarten stijf uitverkocht, zegt de organisatie. De VerkeersInformatieDienst (VID) riep bezoekers op om op tijd van huis te gaan. Volgens de verkeerssites viel de echte overlast mee.

De wegen in Gelderland waren zaterdag lange tijd moeilijk begaanbaar door sneeuwval. De situatie werd langzaam beter op de wegen rond Arnhem, meldde de VID zaterdagmiddag op Twitter. Organisator van het festival Eddie Mensink verwachtte amper moeilijkheden. 'Je moet gewoon de borden volgen en de aanwijzingen daarop', zegt hij. 'En dan maken we er net als altijd een feestje van.' Optredens zijn onder meer van Willeke Alberti, Jan Smit, Jannes, Frans Bauer, Django Wagner, Frans Duijts, Lee Towers en Koos Alberts. Het Arnhemse stadion opent om 17.30 uur de hekken voor het publiek. Het eerste optreden begint om 18.45 uur. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl