Twee aanhoudingen voor steekpartij in centrum Arnhem

ARNHEM - De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een man uit Velp en een Arnhemmer aangehouden voor een steekpartij in een horecagelegenheid in het centrum van Arnhem.

Bij de ruzie, waarbij een mes werd gebruikt, raakte een 32-jarige Arnhemmer gewond. Hij werd ter plekke door ambulancepersoneel behandeld. De man deed direct aangifte, waarna de politie op zoek ging naar de dader. Op camerabeelden was te zien dat de vermoedelijke dader vertrok in de richting van de Oude Oeverstraat, even later werd hij aangetroffen op het Velperplein. Daar werd de 23-jarige man uit Velp aangehouden. Ook een 27-jarige Arnhemmer werd aangehouden, hij droeg een mes bij zich. Beide verdachten zijn voor verhoor overgebracht naar het politiebureau en zitten vast. Wat er voorgevallen is wordt nog onderzocht. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl