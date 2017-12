Sneeuwval verpest Kerstmarkt Doetinchem

Deel dit artikel:











ULFT - De kerstmarkt in Doetinchem is zaterdag afgelast vanwege de sneeuwval. Volgens de organisatie is het onveilig en daarom niet verantwoord om standhouders en bezoekers naar het centrum van de stad te laten komen.

'Het weer is erg slecht en wordt niet veel beter. Een behoorlijk aantal standhouders heeft zich al afgemeld omdat hun goederen schade oplopen door het vocht', schrijft organisator Henk Garretsen op Facebook. 'Standhouders komen soms van ver en dat is met de sneeuwval niet verantwoordelijk.'



De organisatie vindt het erg jammer, maar vraagt om begrip voor de beslissing. De kerstmarkt zou zo'n zestig kramen tellen en zich uitspreiden over meerdere locaties in het centrum. Foto: REGIO8 (archief)