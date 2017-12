Deel dit artikel:











Veel wegen richting Posbank dicht door sneeuw

RHEDEN - Veel wegen op de Posbank bij Rheden zijn sinds zaterdagochtend dicht door de sneeuwval. Alleen via De Steeg is het natuurgebied nog per auto bereikbaar.

Geschreven door Mediapartner Studio Rheden

Op de heuvels is een flink pak sneeuw gevallen. De weg vanaf De Steeg naar het Posbankmonument en het paviljoen is begaanbaar. ‘De overige toegangswegen naar boven zijn vanwege de hoeveelheid sneeuw en doorhangende takken afgesloten’, aldus de gemeente. Ook met de auto naar het Rozendaalse Veld om de hond uit te laten kan niet. De transferia, bezoekerscentra, bedrijven en overige parkeerplaatsen aan de voet van de Posbank zijn wel bereikbaar. Van daaruit is het wel mogelijk om wandelend over de Posbank te lopen.