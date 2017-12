Zaag of graaf je eigen kerstboom!

GROESBEEK - Zelf je kerstboom uitgraven of omhakken? Dat kan zaterdag in het Groesbeekse bos. Voor het eerst doet ook Staatsbosbeheer (SBB) Gelderland hier aan mee.

In Groesbeek is boswachter Lydie van Santen van SBB de organisator: 'Waarom we dit doen? Om mensen een belevenis te geven. We doen het niet voor het geld. Een boom kost tien euro. Gereedschappen liggen klaar maar mogen mensen ook zelf meenemen'. Ook in Park Hoge Veluwe kunnen mensen zaterdag een eigen kerstboom uitzoeken in het bos.

Wel entree betalen

Staatsbosbeheer heeft voor de kerstbomenverkoop speciaal een perceel beplant. Boswachter Van Santen: 'We zijn vijf jaar geleden hier al mee begonnen. Toen hebben we een perceel volgeplant met fijnsparren. Die zijn nu groot genoeg voor dit doel. En ja, we hebben daarna ook al meer percelen volgeplant zodat we ook de komende jaren vooruit kunnen'.

In Groesbeek kunnen mensen van 9.00 tot 15.00 uur terecht op De But in het Groesbeekse bos. Park Hoge Veluwe is voor dit doel dit weekend en volgend weekend open van 10.00 tot 15.00 uur. De boom is hier gratis, wel moeten mensen hier entree betalen voor het park.