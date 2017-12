Zo geniet Gelderland van de sneeuw

Deel dit artikel:











ARNHEM - Sneeuw is vervelend voor automobilisten die de weg op moeten, maar het levert ook prachtige plaatjes op. Presentator Bastiaan Boog vroeg luisteraars van Radio Gelderland om foto's te mailen of te appen en de mailbox stroomde over.

Hier vindt u een selectie van foto's die naar ons zijn opgestuurd. Luuk speelt in de sneeuw Foto: Geraldine van Hal Bij ESA kon een jeugdelftal kampioen worden, maar de wedstrijd werd afgelast. Wat te doen met de al bestelde bloemen? Die werden bezorgd bij verpleeghuis Eldenstaete. Man wordt sneeuwpop Foto: Ina Kraaij Overleden konijn Binky is nagemaakt Foto: Ilona van Gog Veluwe Foto: Hilde Heitkoning Arnhem Foto: Gineke Mons Laag Keppel - Foto: Ans Minor Slinger Aalten Foto: Annie Navis Foto: Alda Neevel Zeddam Foto: Evelien Steenhuis Foto: Yasinee Pimsaimum Arnhem Roy Wouters Giesbeek Foto: Maartje van Beersum Winterswijk Foto: Willy Bonnink Barneveld Foto: Gerwin van Luttikhuizen Arnhem Roy Wouters Uddel Foto: J. van den Hardenberg Doornenburg Foto: Joyce Derksen Duiven Foto: Tom Polman Nijmegen Annemiek Heijsen Oosterbeek Foto: Ineke Elst Foto: Ingrid Auwens Arnhem Noord Foto: Michel de Winter Huissen Foto: Martine de Graaf Groessen Foto: Marcel Putten Foto: Trienie Jansen Voorthuizen Foto: Marjo Koving Geitenkamp Foto: Yvonne de Bruijn Gendt Foto: familie Scholten Hoenderloo Foto: J. van Hunen Kootwijkerduin Foto: familie Gerkema Mookerheide Foto: Hans Wildeboer Arnhem Foto: Myriam van Leeuwen Arnhem Foto: Louise Hoenderloo Foto: Rob Huissen Foto: Hennie Apeldoorn Foto: Fenny van Essen Arnhem-Zuid Foto: Adele de Vries Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl