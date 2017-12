Deel dit artikel:











Man (24) valt politieagent aan Foto: ANP

DOETINCHEM - De politie in Doetinchem had het in de nacht van vrijdag op zaterdag aan de stok met omstanders. Omstreeks 3.15 uur werd een politieagent door een 24-jarige man uit Zeddam zonder enige aanleiding aangevallen, meldt de politie op Facebook.

Collega’s van de politieagent schoten te hulp. Door pepperspray te gebruiken konden ze de aanvaller aanhouden. Omstanders die weigerden te vertrekken na meerdere waarschuwingen, kregen klappen met de wapenstok. Een van hen schold de politie uit. Ook hij, een 23-jarige man uit Doetinchem, werd aangehouden. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl