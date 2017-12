Verkeer in Gelderland heeft last van sneeuw, geen stadsbussen in Arnhem

ARNHEM - Verkeer in Gelderland ondervindt deze zaterdagochtend op meerdere plekken hinder van de sneeuwval. In Arnhem rijden tot nader order geen stadsbussen.

Streekbussen rijden wel, maar niet regelmatig, meldt vervoerder Breng.

De VerkeersInformatieDienst (VID) meldt problemen op onder meer de A1, A12, A28, A50 en A73. Verkeer op de N325 tussen het Velperbroekcircuit bij Arnhem en Nijmegen moet het ook rustig aan doen. Dat is over een lengte van 9 kilometer.

Weeronline meldt dat in Arnhem-Noord al 12 centimeter sneeuw is gevallen. In plaatsen als Wageningen, Doetinchem en Terborg ligt 5 centimeter.

De VID meldt ongelukken op de A12 en op de A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn. Op de A12 reed het om 9.00 uur tussen Wageningen en knooppunt Grijsoord langzaam over 8 kilometer door winterse buien.

De N344 tussen Voorthuizen en Apeldoorn is tussen de N302 en de weg naar Hoog Soeren dicht door de gladheid.