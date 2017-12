Gelderland zucht onder sneeuw

Vervoerder Breng meldde in Arnhem rond 10.00 uur grote vervoersproblemen in de Geitenkamp, Hoogkamp, bij Burgers' Zoo en in Oosterbeek. Een uur later kon de dienstregeling langzaam worden hervat.

Problemen in Arnhem

In de Agnietenstraat in de Arnhemse wijk Klarendal staat een vrachtwagen vast. De truck komt niet omhoog, maar kan ook niet keren.

Foto: J.W.P. Beemer

In Arnhem hadden hulpdiensten zaterdagmorgen hun handen vol. De Amsterdamseweg was korte tijd dicht, omdat meerdere auto’s niet naar boven konden rijden. Een bestelbus kwam het Airborneplein niet omhoog en op de Rijnkade miste een automobilist een bocht. De bestuurder raakte een vluchtheuvel en nam een verkeersbord mee.

De Posbank bij Rheden is voor verkeer alleen bereikbaar via De Steeg, meldt de gemeente Rheden. Het paviljoen is ook vanuit die plaats bereikbaar.

Pas op, zegt Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat waarschuwt. 'We strooien en schuiven op de wegen, maar omdat er minder verkeer op de weg is wordt het zout minder goed ingereden', zegt woordvoerder Christel Holleman. Ze raadt weggebruikers aan hun snelheid aan te passen en afstand te bewaren.

Volgens Holleman zijn de problemen het grootst op de A12 tussen Ede en knooppunt Velperbroek en op de A50 tussen Apeldoorn en Heteren. Tussen Heteren en Grijsoord is de weg even volledig dicht geweest, rond 10.30 uur was er 1 rijstrook beschikbaar.

Strooien op de A50. Foto: News United

Problemen op het spoor

Het treinverkeer tussen Amersfoort en Apeldoorn kampt met problemen door een kapotte bovenleiding. Tussen beide plaatsen rijden snelbussen. Volgens NS duurt dat tot ongeveer 15.00 uur.

Op de Valleilijn tussen Amersfoort en Barneveld-Centrum rijden tot 15.00 uur ook geen treinen; een hoogspanningskabel was geknapt en op de bovenleiding gevallen. Hierdoor strandde een trein bij Voorthuizen. Reizigers moesten met bussen verder. Er rijden stopbussen tussen Amersfoort, Hoevelaken, Barneveld Noord en Barneveld Centrum.

Een wisselstoring leidde geruime tijd tot extra reistijd tussen Elst en Arnhem-Centraal. Tussen Dieren en Zutphen rijden door werkzaamheden het hele weekend sowieso geen treinen maar bussen.

De VerkeersInformatieDienst (VID) meldde zaterdagochtend problemen op onder meer de A1, A12, A28, A50 en A73. Verkeer op de N325 tussen het Velperbroekcircuit bij Arnhem en Nijmegen moet het rustig aan doen.

Weeronline meldt dat in Arnhem-Noord al 12 centimeter sneeuw is gevallen. In plaatsen als Wageningen, Doetinchem en Terborg ligt 5 centimeter.

Een kaartje van de problemen op de wegen om 9.30 uur. Foto: VID

Vrachtwagens geschaard

De VID meldde ongelukken op de A12 en op de A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn. Op de A12 reed het om 9.00 uur tussen Wageningen en knooppunt Grijsoord langzaam over 8 kilometer door winterse buien. Op de A50 schaarden twee vrachtwagens, een derde raakte in een slip. Tussen Renkum en knooppunt Grijsoord was de rechterrijstrook dicht. Om 11.00 uur meldde Rijkswaterstaat dat de rechterrijstrook weer vrij was en dat strooiwagens de rest van de weg konden schoonmaken.

De andere kant op, van Apeldoorn naar Arnhem, reed het om die tijd langzaam tussen Beekbergen en Grijsoord.

De N344 tussen Voorthuizen en Apeldoorn is tussen de N302 en de weg naar Hoog Soeren dicht door de gladheid.

Stormschade

Hulpdiensten moesten in de provincie uitrukken voor stormschade. Er waren meerdere meldingen in Otterlo en ook in Lochem, Heumen, Hoog Soeren en Arnhem. In Arnhem blokkeerde een omgevallen boom verkeer op de Zijpendaalseweg.

Foto: Jean-Marc Regelink/Persbureau Heitink

De brandweer van Hoenderloo in actie. Foto: Facebook/brandweer Hoenderloo.

