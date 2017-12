Veroordeelde meisjes in Nijmegen: je telefoon wordt meteen afgepakt

NIJMEGEN - 'Soms bel ik met vriendinnen. Dan hoor ik dat ze gaan stappen of hun nagels doen. Dat mis ik dan wel.' Laila zit in de jeugdgevangenis. Ze is een van de 11 meisjes die in De Hunnerberg in Nijmegen zitten, de enige justitiële jeugdinrichting met een meisjesafdeling.

Laila is een verzonnen naam, want ze moet nog voor de rechter komen. Ze zegt dat ze verdacht wordt van 'een best wel ernstig misdrijf', maar wat ze precies heeft gedaan wil ze niet zeggen.

'Het onderzoek is nog bezig, dus het is voor mezelf beter om daar niet te veel over te vertellen.'

Na een reorganisatie van de rijks justitiële jeugdinrichtingen bleven er in 2015 drie locaties over. Omdat jongens en meisjes volgens de wet gescheiden moeten zitten, werd besloten om alle meiden te concentreren in de Hunnerberg.

Hier zitten meiden in afwachting van hun rechtszaak, zoals Laila. Maar ook meisjes die door de kinderrechter veroordeeld zijn tot jeugddetentie of tot een zogeheten PIJ-maatregel, een plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. Die laatste maatregel staat ook wel jeugd-tbs genoemd.

Sinds 2015 is De Hunnerberg de enige jeugdinrichting met een meisjesafdeling. Voor het eerst kreeg een cameraploeg van Omroep Gelderland toestemming om op deze afdeling te mogen filmen.

'Ze missen ontzettend hun telefoon als ze binnen zijn, want die wordt natuurlijk meteen afgepakt', zegt groepsleider Luciën. 'Ze missen de sociale contacten, social media vooral. Ze moeten ook erg wennen aan het feit dat ze alles moeten vragen en niets zelfstandig kunnen doen.'

Ook Laila moest wennen toen ze hier kwam, als had ze wel eerder in een jeugdinrichting gezeten. De eerste keer was toen ze 14 was. 'In het begin is het wel wennen, want ze zitten hier allemaal om een reden. Maar uiteindelijk vindt iedereen wel zijn plekje. De meiden zijn op zich ook wel gewoon leuk en gezellig hier.'

Het is geen gevangenis

Om associaties met een gevangenis voor volwassenen te vermijden, worden andere termen gebruikt. Een cel heet hier een kamer, de luchtplek wordt buitenplaats genoemd. In de Hunnerberg zijn geen gevangenisbewakers, maar begeleiders. Een jeugdinrichting heeft namelijk ook een andere opzet dan een gevangenis, vertelt Luciën. 'We proberen ze te resocialiseren en niet zomaar weg te plaatsen, zoals vaak gedacht wordt. Want daar wordt niemand beter van.'

In De Hunnerberg kunnen meisjes geplaatst worden van 12 tot 23 jaar. De gemiddelde leeftijd ligt ongeveer tussen de 17 en 18 jaar in. De jongste was ooit 12 jaar. Gemiddeld zijn er 8 tot 10 meisjes binnen. Sommigen zitten er voor korte tijd. In 2015 hebben in totaal 56 meisjes in De Hunnerberg gezeten, in 2016 waren dat er 67.

Jongeren die achter de tralies komen, worden anders behandeld dan volwassen gedetineerden. Het uitgangspunt is dat het delict hen niet voor de volle 100 procent is aan te rekenen. 'Er zijn altijd omstandigheden of kenmerken in hun persoonlijkheid die ertoe geleid hebben dat iemand een delict heeft gepleegd', zegt gedragsdeskundige Chantal Janssen die de meiden in De Hunnerberg behandelt. 'Ik zeg altijd: iedereen is te behandelen. Het kan natuurlijk wel verschillen hoeveel effect dat het heeft, maar ik geloof er wel in dat we iedere jongere iets te bieden hebben.'

Ik zeg altijd: iedereen is te behandelen. Gedragsdeskundige Chantal Janssen

Laila: 'Ik wil niet alle schuld van me afschuiven, maar ik denk wel dat ik dit gedaan heb door de omstandigheden waar ik inzat. Je weet wel, verkeerde vrienden. En in mijn buurt was ook altijd criminaliteit, je went er dan aan. Je wordt er dan in meegesleept.'

Korte spanningsboog

Om 7.15 uur worden de meiden gewekt. Even douchen, ontbijten, kamer opruimen en dan volgt een dagprogramma met scholing en behandeling. Met elk uur een andere les in een andere lokaal. Luciën: 'De spanningsboog van de meeste meiden is niet zo lang. Dus zo houden we het afwisselend.' Naast gewone lessen zijn er ook kooklessen of lessen houtbewerking en wordt er gesport.

Ik mis het wel dat je gewoon de deur uit kunt gaan, zonder dat er allemaal mensen op je nek zitten Laila, gedetineerde jongere

Laila maakt ook al plannen voor de toekomst, ze wil later de verslavingszorg in. Maar eerst moet ze haar proces nog afwachten. Volgend jaar krijgt ze te horen hoe lang ze nog vast moet zitten. Maar de vrijheid lonkt. 'Dat je gewoon lekker in de auto kunt rijden, dat je kunt gaan waar je wilt gaan. Dat je gewoon de deur uit kunt gaan, zonder dat er allemaal mensen op je nek zitten.'