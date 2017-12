Deel dit artikel:











Automobilist gewond door botsing tegen lantaarnpaal Foto: Bart Meesters

WELL - Een automobilist is in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt bij ongeluk op de Bernseweg in Well in de gemeente Maasdriel. De man raakte vermoedelijk door gladheid van de weg en ramde een lantaarnpaal. De auto kwam op de zijkant terecht. De bestuurder raakte bekneld.

Op het ongeluk kwam onder meer een traumahelikopter af. Het slachtoffer is door de brandweer uit de auto gehaald. Daarna is de man naar het Universitair Medisch Centrum in Utrecht gebracht. Over de aard van zijn verwondingen is niets bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. Mogelijk was alcohol in het spel.

