Henk de Jong: voetballen was niet mogelijk

ALMERE - Henk de Jong vond het belachelijk dat De Graafschap in de sneeuw van Almere moest voetballen.

"Dit was geen voetbal. Dit was gewoon een gelukswedstrijd. Dit noem ik geen zeperd. Ja, omdat het in de sneeuw was, zijn we ingezeept. Het was niet gevaarlijk, dat heeft de scheids gelijk in. Maar de bal deed hele rare dingen. Jammer, want dit is op papier een topper met twee goed voetballende ploegen. Misschien wil Almere City ook wel op een normaal veld, daar heb ik geen problemen mee. Als je wint, zeg je dat de gelukkigste heeft gewonnen op zo'n veld."

"Zij gingen er na de 1-1 wel beter mee om dan wij. Dat was een blooper, want daarvoor deden wij het best aardig. Zij hebben wel terecht gewonnen."