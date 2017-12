Sjoerd Ars miste slimmigheid bij De Graafschap

ALMERE - Sjoerd Ars vond de manier waarop De Graafschap verloor in Almere teleurstellend.

"Achteraf is dit wel een terechte nederlaag. Maar wij moeten het veel slimmer doen vandaag. Je weet dat het lastig wordt. Er ligt een pak sneeuw en het is ijskoud en het waait hier hard. Daar moet je je mentaal op voorbereiden. We beginnen goed en komen met een fantastische goal op 1-0. Maar na de 1-1 zijn we de kluts kwijt en daarna vergeten we te voetballen. Dan mis ik de slimmigheid bij ons."

Ars viel in met een masker en dat was even wennen. "Dit was de eerste keer dat ik hem op had, maar ik kon er redelijk mee functioneren. Ideaal is anders, maar het moet nou eenmaal zo de komende weken om mijn gebroken neus te beschermen. Ik kon er wel de duels mee in. Maar hier voetballen, daar ben ik geen voorstander van. Dit is voor niemand leuk, maar het is gewoon balen. Allebei de ploegen hebben er last van, dus we kunnen het niet als excuus aandragen."