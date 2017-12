Hond aangevallen door pitbull of stafford

VELP - De hond van een inwoner uit Velp is aangevallen door een andere hond, een grijs/witte stafford of pitbull. Dat meldt de politie Velp op haar Facebookpagina.

Het incident gebeurde afgelopen dinsdag omstreeks 13.50 uur op de President Kennedylaan ter hoogte van de Kietvitstraat in Velp. De eigenaresse van de stafford of pitbull heeft haar identiteit niet bekend gemaakt. De eigenaresse is circa 25 tot 30 jaar oud.

De aangevallen hond had vier bijtwonden en moest onder het mes. De politie is op zoek naar de hond en eigenaresse.