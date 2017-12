Zo beleeft Gelderland de sneeuw

ARNHEM - Een dikke sneeuwbui trekt over Gelderland en zorgt voor een laagje sneeuw van enkele centimeters. De wereld is wit, en dat zorgt - naast gladde wegen - voor veel mooie plaatjes en een hele hoop pret.

Bij Wiljon in Meteren is het eigenlijk is het al bedtijd, maar voor de sneeuw mocht deze kleine meid nog even opblijven.

En ook het kleintje van Femke Moll mag genieten van de sneeuw. En hoe!

Maar dat kan natuurlijk ook lekker warm binnen, zoals hier in Velp. De zoon van Kim Joosten-Schrader weet niet wat hij meemaakt.

In Arnhem gaan veel mensen voor sneeuwpret de straat op. In de Sint Antonielaan levert dat resultaat op!



Sneeuwpoppen zijn populair, ook in Apeldoorn bij Tim Gaasbeek in wordt er meteen aan zo'n groot gevaarte begonnen.

De wereld kleurt wit, en snel. Dit filmpje uit Vorden laat zien hoe hard het gaat.

Dat het veel is bewijst Inge met deze foto. Kosten nog moeite gespaard om te kijken hoeveel sneeuw er nou precies ligt.

En dan nog John Cornelisse uit Velp... een echte daredevil. Hij werd zo blij van de sneeuw, dat hij ons dit kiekje stuurde:

'Lekker de sneeuw is er weer' luidt de tekst op de foto

EDIT: Hij blijkt niet de enige durfal! Deze foto kregen we nog binnen van Vanessa Hofs uit Arnhem.