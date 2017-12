NEC-trainer Bogers en scheidsrechter: 'Juiste keuze om niet te voetballen'

OSS - De wedstrijd Oss-NEC zou donderdagavond moeten plaatsvinden, maar door hevige sneeuwval ging de wedstrijd uiteindelijk niet door. Een juiste keuze, zo vinden NEC-trainer Adrie Bogers en scheidsrechter Reinold Wiedemeijer.

'In een hele korte tijd is er heel veel sneeuw gevallen, de ballen rollen niet. Daarnaast kunnen ook spelers niet blijven staan, voor dat dit weer weg is, zijn we een uur verder. Dat is dus kansloos', aldus scheidsrechter Wiedemeijer.

Ook trainer Bogers sluit zich daar bij aan. 'Het is een goede keuze als je naar de staat van het veld kijkt. Dan zie je dat je er niet goed op kan voetballen en dan wordt het een soort toevalsvoetbal. Daar hebben beide partijen niks aan.'

'In overtuiging dat het kon'

Tot een uur voor de wedstrijd was trainer Bogers nog wel van mening dat er gevoetbald kon gaan worden. 'In Den Bosch, waar ik vandaan kom, was er wat natte sneeuw en hagel. Maar het was groen. En in Nijmegen zag het er ook prima uit, dus ik was in de overtuiging dat het wel kon. Het veld was ook netjes sneeuwvrij gemaakt, maar toen we hier kwamen was het ineens hard gaan sneeuwen.'



En dan blijft er maar één optie over, aldus de scheidsrechter. 'Dan praat je met spelers, trainers en fysiotherapeuten over de veiligheid van spelers. Ik loop maar één lijn, de spelers moeten kappen en draaien. Dus hun risico is groter. Ik sta voor hun veiligheid en als iedereen dan van mening is dat we dit niet moeten doen, dan moet je dit nooit gaan doen.