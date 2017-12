Ellende op de Gelderse wegen door sneeuwbui

Op de A50 daar zijn op drie verschillende plekken ongelukken gebeurd, waaronder bij Hoenderloo, Epe en bij knooppunt Bankhoef. Ook op de A1 bij Apeldoorn was het raak. Volgens de VerkeersInformatieDienst is er een duidelijke lijn te zien: 'De sneeuwstorm is nu boven Gelderland en daar gebeuren nu ook meer ongelukken' zegt Monique Broekhuizen.

Zevenheuvelenweg glad

Op de Zevenheuvelenweg bij Groesbeek zijn volgens een videocorrespondent meerdere auto's in de berm beland door de gladheid door sneeuw. Volgens de gemeente Berg en Dal is de weg niet afgesloten geweest, maar is het wel erg glad. 'Onze strooiwagen is zaterdagavond nog een keer extra over de weg gereden, maar omdat er weinig verkeer rijdt wordt de pekel niet ingereden.' Het blijft dus oppassen op de Zevenheuvelenweg.

Sneeuw blijft aanhouden

Op Buienradar is nu ook te zien dat de sneeuwstorm recht over onze provincie heen trekt. Dit zal de hele avond nog aanhouden. Er kan tot wel enkele centimeters sneeuw gaan vallen. Vannacht gaat het wel stoppen met sneeuwen, maar omdat het gaat vriezen kan het plaatselijk erg glad worden. Ook dit weekend zullen de sneeuwbuien aanhouden, zondag kan er zelfs 4 centimeter vallen.

Foto: Buienradar.

Waarschuwing

Zowel de VID als het KNMI waarschuwen voor het winterweer. Volgens de VID is er nu een verhoogde kans op ongelukken. 'Mensen moeten voldoende afstand van elkaar gaan houden anders dan kan het nog wel eens misgaan', aldus Broekhuizen. Ook raad de VID mensen aan om rustig te rijden mocht het op sommige plaatsen echt heel glad zijn.

Ook bij Giesbeek ging het mis. Foto: Lars van den Berg.

Strooien

Veel gemeenten zijn op dit moment aan het strooien. Automobilisten wordt dan ook geadviseerd om vooral op de hoofdwegen te blijven en websites van de gemeente te raadplegen over de strooiroutes. Ook zijn busroutes vaak beter gestrooid dan andere wegen om het openbaar vervoer draaiende te houden.

Veel filmpjes binnen

Ook bij Omroep Gelderland krijgen we veel foto's en filmpjes binnen van mensen die niet meer door de sneeuwmassa heenkomen. Ook in dit volgende filmpje zitten de mensen helemaal vast.

En ook op Twitter zijn verschillende meldingen van het winterweer.