Teruglezen: FC Oss-NEC afgelast

OSS - NEC treedt vrijdagavond ook zonder Gregor Breinburg aan tegen FC Oss. Daardoor wordt de lappenmand voor Bogers alleen maar groter. Hij wordt vervangen door Kevin Jansen.

19.45 uur: Scheidsrechter Wiedemeijer beslist. Het is onverstandig om te gaan voetballen, de wedstrijd gaat niet door.



19.40 uur: Als je deze laag ziet, verwacht je toch dat er niet gespeeld gaat worden.

19.35 uur: De spelers van NEC zijn wel begonnen aan de warming-up.

19.30 uur: Deze mannen moeten zo mede gaan beslissen of de wedstrijd doorgaat.

19.25 uur: En ook de kleuren van de afzetlinten zitten al niet mee voor ze.

19.22 uur: In Nijmegen was het vanmiddag ook al behoorlijk wit.

19.20 uur: De Nijmegenaren worden niet echt warm onthaald in Oss. Het begint keihard te sneeuwen, het veld wordt dus zo opnieuw gekeurd.

19.15 uur: Breinburg is de zoveelste in de lappenmand. Trainer Adrie Bogers mist Groeneveld, Smits, Joppen, Buwalda, Van de Pavert en Rayhi ook al. De Nijmegenaren houden zo weinig over.