'Reddingsplan voor schaapherders, molenaars en andere ambachten'

Merijn Bakker is schaapherder en één van de weinige die het beroep fulltime uitoefent. Afgelopen zomer haalde hij zijn diploma voor schaapherder. Hij is blij dat er meer aandacht komt voor zijn vak.

Toerisme

800.000 mensen in ons land oefenen een ambacht uit. Daaronder vallen bijvoorbeeld ook de bakker, de kapper en de molenaar. Geurts maakt zich vooral zorgen over de oude ambachten. Die tradities moeten er blijven. 'Als het eenmaal is verdwenen, komt het niet meer terug.' Het is cultureel erfgoed en bovendien goed voor het toerisme.

Moderne ambachten

Elrie Bakker uit Groesbeek is voorzitter van het Centrum Ambachtseconomie. Zij vindt het niet nodig vast te houden aan ambachten waar geen behoefte meer aan is. 'Ambachten komen en ambachten gaan. Zo heb heb je nu veel nagelstylisten en ook het maken van een website is een ambacht.'

De minister luistert naar de oproep van Jaco Geurts en heeft toegezegd de provincie in te gaan.