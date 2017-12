Jansbeek in Arhem officieel geopend in flinke sneeuwbui

Speciale lichten zijn opgesteld zodat de beek goed te zien is en een speciale looproute is uitgezet van de Beekstraat tot aan de waterval aan de Rijn.

Zaterdag zijn de hele dag activiteiten in de binnenstad van Arnhem. Zo kunnen mensen de beek gratis bekijken vanuit de Eusbiustoren en zijn er verschillende rondleidingen. Ook wordt de speciale Vitessebrug onthuld in het bijzijn van een aantal oud spelers omdat de club 125 jaar bestaat.

Flinke verbouwing

De hele zuidelijke binnenstad van Arnhem is de afgelopen jaren flink verbouwd. De warenmarkt is verplaats naar de Markt, zoals het vroeger was, en er zijn nieuwe gebouwen rondom het Kerkplein gebouwd. Wethouder Gerrie Elfrink is erg blij met de beek, 'Het was topsport om zo'n ingewikkelde klus in de binnenstad uit te voeren terwijl het leven gewoon doorging en de winkels open bleven.'

Nieuwe trend

Het lijkt een nieuwe trend te worden dat steden hun beek weer boven de grond halen. Arnhem is zeker niet de eerste Gelderse plaats die bezig is met het weer zichtbaar maken van voorheen ondergrondse beken. De gemeente Apeldoorn haalde begin deze eeuw De Grift al boven de grond.

