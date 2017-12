Soulzangeres Oleta Adams: 'De periode voor kerst heeft een soort warmte'

NIJMEGEN - Oleta Adams is bezig aan een tour door Nederland. Vanavond treedt ze op in Concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen.

N1 sprak de zangeres vrijdag. 'Het voelt zo goed om weer in Nederland te zijn', kirde de soulzangeres. 'Ik kom hier al meer dan 20 jaar. Ons eerste concert, in Utrecht, was twee keer uitverkocht. De eerste dag zonden we ons complete repertoire, meer nummers hadden we niet. Omdat het publiek maar om toegiften bleef vragen speelde ik 'get here' op de piano, zonder erbij te zingen. Tranen stroomden langs mijn gezicht en dat van het publiek.'

Third Set

Twintig jaar later brengt ze haar tiende studio album uit: Third Set. 'Dat had eigenlijk een livealbum had moeten zijn. Maar omdat ik met zulke fantastische muzikanten speel hebben we het in een korte tijd opgenomen in de studio.'

Over haar optreden in de Vereeniging. 'Het wordt een mix. Oude nummers, nieuwe nummers, een paar kerstnummers. De avond moet een hele fijne, opbeurende belevenis worden.'

'De periode voor kerst heeft een soort warmte'

De 64-jarige soulzangeres uit Seattle heeft een bijzondere band met de dagen voor kerst. 'De geuren en geluiden van kerst maken me erg gelukkig. Of bepaalde gerechten, zoals pompoentaart of taart van zoete aardappel. De hele periode heeft een soort warmte, en ook het gevoel dat je samen bent met familie en vrienden.'

Wanneer mijn stem lager wordt, wordt ie nog rijker. Oleta Adams

Dat warme gevoel wil ze ook laten doorklinken in haar Nederlandse shows de komende weken, waarna ze naar huis viert om Kerstmis te vieren. 'We spelen nummers waar ik een warm gevoel van krijg, bijvoorbeeld liedjes van Joni Mitchell. Sommige liedjes laten mijn stem dingen doen. Wanneer mijn stem lager wordt, wordt ie nog rijker. Ik gaf laatst een interview op de radio. Ik hing aan de telefoon en ze hadden nog een paar mensen in de studio. Toen ze River draaiden moest een van de mensen de studio verlaten omdat hij moest huilen. Dat nummer schreef ze (Joni Mitchel, red.) over deze tijd van het jaar.'

Het publiek kan ook vanavond in Concertgebouw De Vereeniging rekenen op het nummer River. 'We spelen het graag, omdat het je in de stemming brengt. Dat is ook het fijne aan dit album dat bedoeld was als live album. We wilden geen singles, we wilden het als één geheel laten klinken. Live, alsof je erbij bent.'

Beluister het interview van N1 met Oleta Adams hieronder: