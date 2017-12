Zo doe je dat: een snelle gezondheidscheck bij je paard

WAPENVELD - Het kan elke ruiter gebeuren: je paard gedraagt zich anders, is ziek, of gewond. Je belt meteen de dierenarts. Die stelt vragen: Hoe is zijn hartslag? Is de ademhaling in orde? Is zijn temperatuur verhoogd? Vragen waar je misschien niet direct een antwoord op weet te vinden. Daarom: vijf tips voor een snelle gezondheidscheck bij je paard.

‘Als je paard ziek is doet de dierenarts een algemeen onderzoek’, vertelt paardenarts Mark van Manen van Paardenkliniek Wapenveld. ‘Als dierenartsen gaan we altijd hetzelfde rijtje af, in dezelfde volgorde.’ Hij geeft het volgende rijtje:

1. Ademhaling

‘De ademhaling van een paard kun je opnemen aan de flank. Als je een gezond paard hebt is die ademhaling super subtiel om te zien: de buik gaat een klein beetje naar buiten en naar binnen. Dat hoort bij een paard tussen de acht en veertien keer per minuut te zijn, als een paard in rust is.’

2. Hartslag

‘De hartslag is voor een dierenarts hele waardevolle informatie, bijvoorbeeld bij koliek, koorts, of een andere vorm van ziekte. Eén van de makkelijkst voelbare slagaders zit onder de kaak. Daar zit een heel klein insnoerinkje, daar kun je heel zachtjes voelen met je middelste drie vingers tegen elkaar. De hartslag moet rond de 20 á 30 keer per minuut zitten.’

3. Temperatuur

‘Er zijn speciale diergeneeskundige thermometers. Het voordeel is dat die supersnel zijn, ze werken binnen tien seconden. Een paard vindt het over het algemeen niet zo fijn als je een minuut lang met een thermometer in z’n kont zit.’

‘Je kunt een beetje glijmiddel gebruiken. Of als je dat niet hebt mag je er ook op spugen. Veel paarden vinden het een beetje spannend, dus je moet jezelf aankondigen: met je hand glijd je rustig van de schoft, over de billen naar zijn staart. Die duw ik altijd een klein beetje opzij. De kringspier heeft een gaatje in het midden. Daar kun je heel voorzichtig de thermometer indoen. Mijn tip is om de thermometer een beetje te kantelen naar boven. De temperatuur van een paard moet rond de 37,5 á 38 graden zijn.’

4. Huid, beharing en hoornige structuren

‘Je voelt de temperatuur aan de lichaamsuiteinden: heeft hij warme of juist koude oren? Datzelfde doe je bij de punt van de neus, en alle benen net boven de hoef én de hoeven. Dan kijk je nog naar de vochtbalans. Je pakt een klein plooitje. Als je die loslaat moet dat plooitje spoedig weer weg zijn. Als het blijft staan kan het betekenen dat je paard is uitgedroogd. In de bek kijk je naar de slijmvliezen, of dat glibberig is en de kleur mooi roze.’

5. Lymfeknopen

Zeker als je paard koorts heeft is het verstandig om even de lymfeknopen af te voelen. Dat zit net achter de kaaktak, daar voel je iets ter grootte van een druif. En er zit er één in de keel. Je voelt even hoe groot het is, en of het pijnlijk is als je eraan zit.’

Bekijk de video voor een duidelijke uitleg van paardenarts Mark van Manen.

Deze video is tot stand gekomen in samenwerking met Bokt.nl.