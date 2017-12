Fort Lent herbergt voor één dag een Gelders Museum

NIJMEGEN - Zeeland heeft het Zeeuws Museum, Groningen het Gronings Museum en de Randstad heeft het Rijksmuseum, maar een provinciaal Gelders Museum bestaat niet. De zaterdag komt daar voor één dag verandering in. Fort Lent huisvest het Gelders Museum Voor Één Dag.

Lokale en regionale musea uit heel Gelderland laten hun topstukken zien in Fort Lent. Denk bijvoorbeeld aan de ruiterhelm uit de Romeinse tijd in Museum Het Valkhof of aan de pronkkast uit de Rozet in Arnhem. Ook zijn er allerlei optredens die de geschiedenis van Gelderland tot leven wekken. Een smartlappenzanger uit Zutphen zingt over de Tachtigjarige Oorlog in zijn stad en een ooggetuige vertelt zijn verhaal over de luchtlandingen uit de Operatie Market Garden.

Verjaardagscadeau

Het Gelders Museum Voor Één Dag in Fort Lent is een verjaardagscadeau van stichting Erfgoed Gelderland. De organisatie bestaat zestig jaar en zet zich in om erfgoedinstellingen in de provincie met elkaar te verbinden en de kennis over de Gelderse geschiedenis te vergroten. Vanmiddag wordt voor het eerst ook de Gelderse Roos Erfgoedprijs uitgereikt aan het beste Erfgoedproject in Gelderland van 2017. Een vakjury nomineerde de interactieve studiezaalwand van het Regionaal Archief in Tiel, het project Gelderse Smaken – voeding en gerechten in acht Gelderse musea en het project Kamers op Kolkenstein in Terwolde. Er is ook een publieksprijs.

Gelredag

Het Gelders Museum Voor Één Dag in Fort Lent is tussen 10.00 uur en 12.00 uur gratis toegankelijk voor het publiek van de Gelredag. Ook de Ridders van Gelre van Omroep Gelderland zijn aanwezig. Fort Lent ligt aan de Bemmelsedijk 4 in Lent.