Arriva-reiziger: 'Buschauffeur sloeg me ook in mijn middenrif'

DOETINCHEM - De buschauffeur van Arriva die ruzie heeft met een reiziger, zou hem ook hebben geslagen in zijn middenrif en zijn oordoppen kapot hebben gemaakt. Dat zegt de reiziger tegen Omroep Gelderland. Arriva wil er geen welles-nietesspelletje van maken en doet geen uitspraken hierover.

'De bus was bijna bij de halte waar ik moest uitstappen. Ik stond op om naar de deur te lopen. Toen remde de chauffeur plotseling heel hard. Ik vloog de bus door', vertelt de reiziger, die anoniem wil blijven. 'Ik was een beetje boos en riep daarom 'idioot' naar de buschauffeur. Daarna heb ik uitgecheckt en ben ik uitgestapt.'

Een woordvoerder van Arriva bevestigt dat er inderdaad een scheldwoord of meerdere scheldwoorden zijn gebruikt. 'Je moet buschauffeurs altijd met respect behandelen. Dit was dus niet handig van de passagier. Aan de andere kant is het niet handig van de chauffeur om zich uit de tent te laten lokken en dat handgemeen aan te gaan', vertelt een woordvoerder van Arriva.

'Idioot'

De reiziger: 'Het is niet goed dat ik 'idioot' riep. Maar iedereen zegt wel eens iets wat onhandig is. Maar dat maakt de reactie van de buschauffeur niet goed. Als hij had gereageerd met dat ik zulke woorden niet moest gebruiken, had ik waarschijnlijk gewoon sorry gezegd.'

Nadat de woorden zijn geuit, zou de chauffeur zijn opgestaan en naar de jongen zijn toegelopen. 'Toen gaf hij mij een klap in mijn middenrif en trok hij mijn oordoppen stuk', vervolgt de reiziger. 'Ik wil niet aangevallen worden, dus ik duwde hem weg. De rest zie je op het filmpje.'

Trappende beweging

Hij doelt hiermee op het filmpje dat sinds donderdag op videosite Dumpert staat. Daarin is te zien dat de reiziger inderdaad de buschauffeur wegduwt. Daarna maakt laatstgenoemde een trappende beweging naar de reiziger. Het incident gebeurt bij bushalte Loolaan in Doetinchem.

Tekst gaat verder onder de video:

Na het voorval vervolgt de buschauffeur zijn weg. De reiziger: 'Vlak daarvoor stapte een ouder vrouw uit bij die halte. Ze moest eigenlijk verder gaan, maar ze durfde niet meer in die bus te zitten. Ze zat helemaal te hyperventileren. Ik heb haar eerst moeten bedaren, voordat ik naar huis kon gaan.'

Klacht ingediend

De reiziger dient een klacht in bij Arriva. Al eerder bevestigde de vervoersmaatschappij de klacht. De Arriva-woordvoerder laat weten dat deze vrijdag nog contact wordt opgenomen met de reiziger. Ook laat ze weten het incident te betreuren.

'We hebben zowel het verhaal van de reiziger als de betreffende chauffeur aangehoord. En we willen voorkomen dat het een welles-nietesspelletje wordt. Het is spijtig dat dit is gebeurd. Onze reizigers moeten een veilige en sfeervolle rit krijgen.' Over eventuele gevolgen voor de buschauffeur doet ze geen uitspraken.

Gevolgen buschauffeur

Voor de reiziger is er maar één oplossing mogelijk: 'Hem ontslaan. Dan pas accepteer ik de excuses van Arriva. Een buschauffeur hoort geen buitensporig geweld te gebruiken, of het moet zijn om zichzelf te verdedigen. En als het bij mij gebeurt, kan het ook bij iemand anders gebeuren.'

Omdat het een interne aangelegenheid is, doet de Arriva-woordvoerder geen uitspraken of er vaker zulke voorvallen hebben plaatsgevonden met de betreffende buschauffeur.

