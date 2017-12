Deel dit artikel:











Werkstraffen geëist tegen rellende Vitesse supporters Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De rechtbank in Arnhem heeft werkstraffen van 40 tot 100 uur geëist tegen zeven voetbalsupporters van Vitesse. Zij zouden betrokken zijn bij rellen in augustus 2015 op de Korenmarkt in Arnhem.

Die rellen vonden plaats vóór de wedstrijd van Vitesse tegen het Engelse Southampton. De zeven die nu terecht staan worden verdacht van het uitdagen en aanvallen van de ME en van geweld tegen Southampton-supporters en omstanders. Tijdens de rechtszaak werden beelden bekeken van beveiligingscamera's, waarin gedetailleerd elke stap van de verdachten is te zien. Ook zou een aantal actief zijn in een whatsappgroep waarin volgens justitie werd opgeroepen om te gaan rellen. In mei 2016 kregen vier andere mannen al werkstraffen opgelegd voor hun aandeel in de rellen. De uitspraak is op 22 december.