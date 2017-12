Eén decibel te hard, drieduizend euro boete voor de Sportcentrale

NIJMEGEN - Het geluid stond tijdens de Vierdaagsefeesten één decibel te hard en dat heeft het Nijmeegse Café De Sportcentrale een boete van drieduizend euro opgeleverd.

De kroeg, die wordt gerund door Johnny en Jeanet Meijers, tekende tevergeefs protest aan tegen de straf. Tijdens de feesten afgelopen zomer gaf de eigen decibelmeter van De Sportcentrale geen overschrijding van de norm aan.

De typische Nijmeegse kroeg is de thuishaven van veel artiesten uit de stad en die slaan nu de handen ineen. Op 27 januari wordt er een benefietavond gehouden om de financieel getroffen kroeg te helpen. Artiesten als Gordon de Kiefte, The Moonlights, Mary Jager, Joop Lens, Jean Knipping jr. en Joey Knipping zullen optreden. De avond begint om acht uur en eindigt twee uur 's-nachts. De decibelmeter zal daarbij scherp in de gaten worden gehouden.