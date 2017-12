De Graafschap verliest ondanks Zorro Ars in Almere

ALMERE - De Graafschap verloor in de sneeuw van Almere met 2-1. Het was de eerste uitnederlaag voor de Doetinchemmers.

94e: En ook in de extra tijd kan De Graafschap niks meer afdwingen. Het was vooral na rust ondermaats en de nederlaag is zonder meer terecht.

89e: En ook Kevin van Diermen komt er nog in. Normaliter verdediger, maar nu als extra spits in plaats van Serrarens.

86e: Nog maar een aanvaller erbij: Elvio van Overbeek voor verdediger Bart Straalman. Achterin één-op-één.

80e: Henk de Jong zoekt steun van boven. Of kijkt hij of het nog gaat sneeuwen?

75e: Van Mieghem draait naar binnen toe, maar zijn inzet met links is een prooi voor Kramer.

74e: Bart Straalman speelt op zijn favoriete positie als centrumverdediger, maar hij heeft het lastig.

71e: De Graafschap is tot nu toe dit seizoen nog ongeslagen in uitwedstrijden, maar op deze manier verliezen ze die status en deze wedstrijd.

69e: Rannick Schoop heeft het niet makkelijk in de sneeuw bij zijn eerste basisplek.

65e: Van der Heijden denkt te scoren, maar dat is buiten Bednarek gerekend.

64e: Zorro valt in bij De Graafschap, oftewel Sjoerd Ars. Anderhalve week na zijn neusbreuk maakt de spits zijn rentree als invaller voor Andrew Driver.

56e: De uitblinker van de laatste weken, Daryl van Mieghem, kan nog niet echt zijn stempel drukken.

54e: En meteen een counter die bijna leidt tot de 3-1, maar uitgerekend spits Anthony van den Hurk haalt de bal van de lijn.

53e: Bijna de gelijkmaker van Mark Diemers, maar Kramer kan net redden.

49e: En daar valt de 2-1, Van der Heijden slaat toe.

46e: De tweede helft gaat beginnen. Dit waren de uitblinkers van de eerste helft:

45e: Het was niet best van De Graafschap, de Superboeren mogen niet mopperen met deze ruststand.

41e: Serrarens speelt geen gelukkige wedstrijd tegen zijn voormalige club.

38e: De 2-1 zou inmiddels verdiend zijn, maar Vet mist van dichtbij.

37e: Fabian Serrarens gaat ook op de bon voor een domme overtreding.

33e: De thuisclub is nu echt gevaarlijker. Bednarek pakt een kopbal van Dennis van der Heijden.

29e: Van de Water is dichtbij zijn tweede doelpunt, maar tikt de bal net naast. Henk de Jong gaat even flink tekeer.

27e: Het begint ook weer te sneeuwen in Almere.

22e: Maar dan opeens de gelijkmaker. Jordy Tutuarima lijkt zijn duel te winnen, maar de bal komt bij Van de Water en die schuift binnen.

21e: In het uitvak wordt meer herrie gemaakt dan in de rest van het stadion.

19e: Van den Hurk glijdt bijna de 0-2 binnen.

18e: Bart Straalman krijgt een gele kaart

14e: En daar is uit het niets de 0-1 via Anthony van den Hurk, die dat heel bekeken doet na een voorzet van Daryl van Mieghem.

12e: Een diepe bal op Valpoort, maar Filip Bednarek is er op tijd uit.

9e: De Graafschap komt nog niet echt lekker aan voetballen toe.

2e minuut: De bal rolt niet echt lekker in de beginfase, bij iedere pass spat de sneeuw mee op met de oranje bal.

20.02 We gaan eraan beginnen, glibberen en bibberen aan de Competitieweg in Almere

19.57 Dit nieuws hebben alle media gemist: Peter van den Berg is trainer van De Graafschap geworden.

19.54 De lijnen zijn schoongeveegd, voor de rest is het kunstgras bedekt met sneeuw.

19.51 "Bij VIOD zitten meer mensen", aldus een trouwe volger van De Graafschap.

19.49 Een Fries als Henk de Jong kijkt niet op van een beetje sneeuw.

19.44 Ze hebben wel een leuke kerstboom met de clubkleuren.

19.40 De warming up met mutsen en capuchons.

19.33 Sven Nieuwpoort is er niet bij tegen zijn oude club vanwege ziekte.

19.30 Er zijn spelers op het veld gesignaleerd.

19.28 De ambiance hier is niet echt aansprekend.

19.25 De winnaar van vanavond blijft ook goed meedoen in de strijd om de tweede periodetitel.

19.22 Het veld ligt onder de sneeuw, maar van de KNVB moeten alle wedstrijden gewoon doorgaan vanavond.

19.15 Deze elf gaan het vanavond doen namens De Graafschap.

Bednarek; Straalman, Schoop, Lars Nieuwpoort, Driver; Diemers, Tutuarima, El Jebli; van Mieghem, van den Hurk, Serrarens.

19.10 Myenty Abena is op de weg terug, maar de rechtsback zit nog niet bij de selectie.

19.05 Sjoerd Ars brak vorige week tegen Den Bosch zijn neus, maar kan dankzij een speciaal masker alweer spelen.