Nagels lakken in verpleeghuis: 'ouderen vinden het te gek!'

'De ouderen vinden het echt te gek', zegt een van de leerlingen tegen mediapartner Lokale Omroep Elburg. 'Zelfs de mannen laten hun nagels lakken' en dat allemaal voor de actie van Serious Request. Het lakken gaat ook erg goed: 'Mijn moeder lakt nagels voor haar werk, dus ik kan het ook wel een beetje', zegt een van de leerlingen. Een andere leerling is al klaar met het lakken en houdt de handen van een mevrouw in de lucht zodat de lak goed kan drogen.

De onderbouw van de Admiraal van Kinsbergenschool gaat elke maand een dagdeel naar het verpleeghuis. 'Vaak om een spelletje te doen of of met elkaar in contact te komen, en nu met de nagellakactie', zegt een lerares van de school. Het nagellakken staat niet op zichzelf, de 6-jarige Tijn zorgde voor landelijke bekendheid toen hij vorig jaar zo'n 2,5 miljoen euro inzamelde ondanks zijn hersenstamkanker.

Nieuwe actie

Het blijft niet bij eenmalig nagels lakken. De school wil over anderhalve week een veel grote nagellakactie organiseren. 'Dan zijn zoveel mogelijk mensen bij ons op school welkom en dan gaan we hun nagels lakken.' Ook mogen mensen dan hun huisdieren meenemen, 'want we hebben dan ook speciale nagellak voor dieren', aldus een van de leraren.

Serious Request

Vanaf 18 december staat het Glazen Huis van 3FM Serious Request op het Marktplein in Apeldoorn. Drie dj's van de radiozender laten zich zes dagen zonder eten en drinken opsluiten en zamelen geld in voor het goede doel. Vorig jaar bracht de vastenactie 8,7 miljoen euro op.

