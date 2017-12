Succesvolle Achterhoekers gebundeld in een boek

Zanger Bennie Jolink, tv kok Nadia Zerouali, politicus Annemarie Jorritsma. Het zijn slechts drie van de 20 uit het boek 'Parels van de Achterhoek' dat zondag gepresenteerd wordt. Volgens Hagelstein heeft uit de Achterhoek komen verschillende voordelen en heeft het iedereen zijn carrière beïnvloed. 'Mensen zijn gewend om uit hun milieu of comfortzone te stappen en de cultuur is heel anders'. Nu wonen er nog 7 van de 20 in de Achterhoek. 'We zien wel op latere leeftijd dat ze weer onze kant op komen, maar in de hoogtijdagen van de carrière niet'.

Veel voordelen

Nadia Zerouali heeft veel gehad aan haar afkomst uit Winterswijk. De presentatrice van 24Kitchen merkt dit aan veel dingen 'Alleen al het feit dat je opgroeit in een fijne omgeving, waar je iedereen kent, is al niet te vergelijken met opgroeien in een grote stad'. Zerouali woont nu in Almere, maar de Achterhoek heeft wel een speciaal plekje in haar hart. 'Ik ben en blijf altijd een Winterswijkse.'

Het boek is vanaf volgende week te koop in boekwinkels in de Achterhoek.

Hagelstein en Zerouali bij De Week van Gelderland. Foto: Omroep Gelderland.