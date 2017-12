Vitesse heeft goede herinneringen aan het Kasteel van Sparta

ARNHEM - Het vizier van Vitesse kan volledig op de competitie. Na de zege op OGC Nice heeft de ploeg van Fraser weer wat aan vertrouwen gewonnen. 'Er zijn nu geen excuses meer.'

Vitesse heeft de afgelopen weken behoorlijk wat achterstand opgelopen en staat nu zevende met twee punten achterstand op FC Utrecht en vier op PEC Zwolle. Vorige week werd met 1-0 verloren van Feyenoord. 'We hebben wel wat punten laten liggen', vindt ook trainer Henk Fraser. 'Of dat met de Europese wedstrijden te maken heeft mag iedereen voor zich zelf invullen. We zijn al uitgeschakeld in de beker, de Europa League is voorbij en dat betekent dat we alleen de competitie nog hebben. Daarin willen wij iedere wedstrijd winnen. Dat moet ook het doel zijn als je stappen wil maken en dat willen we.'

Fraser kan in Rotterdam beschikken over een bijna volledige selectie. Of Alexander Büttner weer aansluit na een lichte hamstringblessure waarvan inmiddels een mri scan is gemaakt, is nog onduidelijk. Arnold Kruiswijk en Maikel van der Werff zitten nog niet bij de selectie. Beide spelers keren waarschijnlijk pas na de winterstop terug. Bryan Linssen en Thulani Serero hadden volgens Fraser last van 'kleine pijntjes' en zaten daarom niet bij de groep van donderdag voor Nice. Beide spelers keren terug in de basis als Vitesse zondag op bezoek gaat bij de nummer 16 Sparta.

Charley Colkett, die uitviel met een blessure tegen Nice, is een vraagteken voor het belangrijke competitieduel waarin Vitesse de weg omhoog dus weer wil inzetten. Navarone Foor heeft vrijwel zeker weer een basisplaats en Mason Mount houdt Thomas Bruns vrijwel zeker opnieuw op de bank. Ook Milot Rashica, hij begon tegen Nice op de bank, keert terug in het elftal. Vitesse won vijf van de zeven uitwedstrijden. De laatste twee gingen echter verloren. Dat gebeurde in Groningen en vorige week bij Feyenoord.

Tegen Nice probeerde Fraser een systeem uit met 5 verdedigers en twee spitsen. De ploeg was, vooral achterin, zoekende en de kans is groot dat Vitesse terugkeert naar het vertrouwde 4-3-3 systeem waarbij Castaignos weer op de bank zal belanden en Matavz de aanvalsleider is.

Op het Kasteel, de fraaie accommodatie van Sparta, begon Fraser zijn carriere ooit als speler. Vitesse beleeft positieve herinneringen aan de laatste twee optredens. Bijna exact een jaar geleden won de Arnhemse club met 1-0 in Rotterdam en in de bekerstrijd werd Sparta met 1-2 geklopt.

Vermoedelijke opstelling: Pasveer, Lelieveld (Dabo), Kashia, Miazga, Faye; Mount, Serero, Foor; Rashica, Matavz en Linssen