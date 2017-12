Deel dit artikel:











Politie ziet opname videoclip Apeldoornse rapper aan voor overval Rapper Erren Kucuk met zijn moeder

ARNHEM - De Apeldoornse student en rapper Erren Kucuk (25) is na de opnames van zijn videoclip meegenomen door de politie. In de clip spelen ze een overval op een kapsalon na. De kapsalon is van zijn ouders maar dat wist de politie niet. Agenten rukten massaal uit. 'Achteraf had ik het misschien anders moeten doen', zegt Kucuk bij het programma 'De Week van Gelderland'.

Erren Kucuk bestelde voor de opnames van zijn tweede videoclip een nepwapen op internet. 'Het balletjespistool zag er echt uit. Volgens de verkoper was het legaal', zegt Kucuk. Met het wapen en een bivakmuts filmden ze in de kapsalon van zijn ouders de nepoverval toen een voorbijganger verontrust de politie alarmeerde. tekst gaat verder onder video 'Domme actie' De politie rukte massaal uit met tien man, honden en kogelvrije vesten omdat het om een gewapende overval zou gaan. 'Het is een domme actie. Iedereen met gezond verstand kan bedenken dat je dit niet moet doen', zegt een woordvoerder van de politie. Erren: 'ik werd in de boeien geslagen, moest met mijn knieën op de grond en mee naar het bureau. Ik heb bijna zes uur vastgezeten.' 'Mag dit wel?' Rachime Kucuk, de moeder van Erren, kan er achteraf wel om lachen. 'Ik had nog gezegd: 'mag dit wel?' Maar Erren dacht van wel omdat het onze eigen zaak is.' Volgens de politie gaat het om de openbare ruimte en daarom wordt proces verbaal opgemaakt wordt. Videoclip De opnames voor de clip staan er in ieder geval wel goed op. Het nummer 'Waarom' komt volgende week uit. Bekijk hier een stukje uit de videoclip van Erren Kucuk Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl