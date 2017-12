Deel dit artikel:











Sinkhole in Arnhem: 'scooterrijder kon net op tijd stoppen' Foto: Madelon Winkes

ARNHEM - In de Hilversumstraat is vrijdagmiddag een gat in de weg gevallen, een zogeheten sinkhole.

Madelon Winkes zag hoe een scooterrijder nog net op tijd kon stoppen. 'Hij zag de weg een stukje zakken en kon net op tijd remmen. Anders was hij er in gevallen.' Het gaat om een flink gat, groot genoeg om een kliko in te zetten. Volgens de gemeente Arnhem wordt het gat waarschijnlijk veroorzaakt door een defect aan het riool. Er wordt een tijdelijke voorziening getroffen zodat de riolering blijft werken en er wordt een duidelijke afzetting geplaatst. Omdat het geen ontsluitingsweg is wordt het riool en het gat maandag gerepareerd. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl