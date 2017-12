Kerstboom weg uit 'ideologische overwegingen' is studentengrap

NIJMEGEN - De foto rond waarop gesuggereerd wordt dat de Hogeschool Arnhem Nijmegen een kerstboom heeft verwijderd uit 'ideologische overwegingen' is een studentengrap. Dat zegt de Hogeschool Arnhem-Nijmegen.

De foto wordt op Twitter onder andere gedeeld door Yernaz Ramautarsing, kandidaat van Forum voor Democratie in de gemeente Amsterdam. Het bericht werd tientallen keren gedeeld. Ramautarsing heeft zijn tweet inmiddels verwijderd.

Onderdeel van opdracht

Volgens voorlichter Michiel Geursen gaat het om een studentengrap in het kader van een schoolopdracht. 'Het is onderdeel van een opdracht waarbij studenten verschillende bordjes en papiertjes ophangen in het schoolgebouw. Het is de bedoeling dat de bordjes mensen in verwarring brengen.'

Ophef

Op Twitter zorgde de tweet vooral voor ophef. 'Dat vinden we vervelend', zegt Geursen. 'Het papiertje met de tekst past binnen de opdracht en in de context met andere boodschappen in het gebouw, maar wanneer je een foto maakt van het papiertje en zonder de context op Twitter plaatst heeft het een heel andere lading', zegt de HAN. De hogeschool weet niet wie de foto heeft verspreid.