Pijnlijke blunder Lingewaard: weduwnaar krijgt felicitatie 50-jarig huwelijk

ANGEREN - Een pijnlijke blunder van de gemeente Lingewaard. Een medewerker van de gemeente stuurde een brief naar het echtpaar Hoen uit Huissen, dat volgend jaar 50 jaar getrouwd zou zijn. Maar mevrouw Hoen is in november overleden. De burgemeester heeft haar excuses aangeboden.

'In de ambtenarij worden dingen nog wel eens over het hoofd gezien', reageert Hans Hoen tegen Omroep Gelderland. 'Ik heb aan de gemeente doorgegeven dat mijn vrouw 26 november is overleden. Toen ik de brief woensdag kreeg, dacht ik: er is iets misgegaan bij de burgerlijke stand!'

De brief zat Hans niet lekker. Daarom besloot hij op Facebook zijn verhaal te plaatsen. Het leverde veel reacties op. Mensen noemden het 'pijnlijk' en 'een verschrikkelijke blunder'.

Excuses burgemeester

Toevallig is ook burgemeester Marianne Schuurmans vrienden met hem op het sociale medium. 'Zij bood meteen haar excuses aan', vervolgt Hans. 'En dat ze ervoor gaat zorgen dat dit niet meer gebeurt. Dat hoopte ik ook te bereiken met mijn bericht.'

'Zand erover'

Wat Hans betreft is de kwestie door de excuses opgelost. 'Het is nu eenmaal zo gelopen. Het is een fout van de gemeente. Daar heb ik een melding van gemaakt en daarmee is de kous wat mij betreft af. Zand erover.'